Bol bol harcadılar

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Saray Kabinesi, seçim dönemlerinde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü. Seçim kampanyası dışında da bakanların AKP propagandası için tüm olanakları seferber etmesi, il teşkilatlarını ziyareti olağanlaştı. Gösterişli törenler hemen her bakanlığın vazgeçilmez icraatları arasına girdi.

2024’ün ilk yarısına yönelik mali tablolarını açıklamayan Kültür ve Turizm Bakanlığı hariç, toplam 17 bakanlığın temsil ve tanıtım harcamasının büyüklüğü dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde en büyük tasarruf kalemi olarak yer alan temsil ve tanıtım kaleminden yüz milyonlarca liralık harcama yapıldığı tespit edildi.

BirGün, Türkiye’deki 17 bakanlığın ocak-haziran dönemine yönelik bilançolarını mercek altına aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı henüz 2024’ün ilk yarısına yönelik mali tablolarını açıklamazken 17 bakanlığın temsil ve tanıtım kaleminden yaptığı toplam harcama, 205 milyon 662 bin 167 TL olarak gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı, 124 milyon 152 bin 159 TL ile temsil ve tanıtım için en fazla para harcayan bakanlık oldu. Dışişleri Bakanlığı’nın ardından Ticaret Bakanlığı, 39 milyon 874 bin 799 TL harcayarak Ocak-Haziran 2024 döneminde en çok temsil ve tanıtma harcaması yapan bakanlıklar arasında ikinci sıraya yerleşti.

MİLYONLARCA TL’LİK TEMSİL

Saray Kabinesi’nin 205,6 milyon TL’ye ulaşan toplam temsil ve tanıtım harcamasının diğer bazı bakanlıklara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 2 milyon 324 bin 648 TL

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 3 milyon 526 bin 709 TL

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 milyon 684 bin 895 TL

• İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 176 bin 582 TL

• Milli Savunma Bakanlığı: 19 milyon 839 bin 233 TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 milyon 821 bin 661 TL