Böl, parçala, kazan

2024 Yerel Seçimleri’nde CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın AKP’ye katılacağına yönelik haberlerin ardından CHP’den istifa etmesi siyasetin gündemine oturdu. Özarslan istifasını duyurduğu açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in WhatsApp’tan mesaj yazarak, kendisine küfrettiğini ileri sürdü. CHP Lideri Özel, Özarslan’ın iddialarına “böyle bir şey yok” sözleriyle yanıtladı. Özarslan, Özel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özarslan, Keçiören Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, parti değişimine yönelik soruya, "Bana ne AKP ne MHP uzak" yanıtı verdi. Özarslan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisi hakkındaki eleştirel paylaşımı için de konuştu. "Mansur Yavaş ülkücü milliyetçi muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Ülkücü milliyetçi maneviyatçı mukaddesatçı yapı Mansur Yavaş’ı desteklemeyi bıraktığı gün, artık Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum" dedi.

YA AKP’YE GEÇ YA DA SİLİVRİ’YE

Özarslan’a söylediği sözleri aktaran CHP Lideri Özel ise, “Bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim. Dediğim bu” ifadelerini kullandı. PORTAŞ meselesi üzerinden AKP’liler tarafından verilen dosyalar olduğunu söyleyen Özel, “Adam AK Parti’ye geçiyor çarşamba günü. Esas meselenin özü o, bizim de tepkimiz ona” dedi.

Özarslan hakkında daha önce ihraç sürecinin neden başlatılmadığı sorusuna Özel, iddiaların kendisi tarafından reddedildiğini belirterek, “Adam ‘Genel Başkanım korkacak, utanacak bir şeyim yok. Hırsızlığım, yolsuzluğum yok, alnım açık’ dedi. Biz de inandık” dedi. Özel, Özarslan’ın parti değiştirme kararına ilişkin değerlendirmesinde ise “Demek ki bunu bir şekilde bir yerden kıstırmışlar. Yani ya AK Parti’ye geçeceksin ya Silivri’ye gideceksin. Gördüğüm o yani” ifadelerini kullandı. Özarslan’ın AKP’ye geçmesi beklenirken, gazeteci Deniz Zeyrek, Özarslan’ı bu kararı vermeye ikna edenlerden birinin Meral Akşener olduğunu iddia etti.

Siyasetin gündemini meşgul eden tüm bu gelişmenin arka planında iktidarın seçime yönelik yeni bir hamlesi olduğu görülüyor. İktidar CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu yarış dışı bırakma girişiminin ardından ikinci seçim startını da verdi. Bu kez İmamoğlu aday olamazsa adı öne çıkan muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hedefe oturtuldu. Mansur Yavaş’ın bugüne dek konser soruşturmaları ve AKP’li Melih Gökçek döneminden kalan iddialarla iktidarın radarında olduğu pek çok kez görülmüştü. Anketlerde de görüldüğü üzere İmamoğlu da Mansur Yavaş da Erdoğan’ın karşısında görmek istemeyeceği adaylar.

Bu nedenle halka anlatacak yeni bir hikayesi kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek en iyi yaptığı şeyi tekrar ederek muhalefeti parçalamayı seçti. Erdoğan, önümüzdeki seçimin “rejime karşı olanlar ve olmayanlar” ayrımına dayalı, bir nevi referandum havasında geçmesini istemiyor. Bunun yerine Kürtlerin, sosyal demokratların, milliyetçilerin kendi adaylarıyla yarışacağı, kimlik temelli gürültülü bir seçim atmosferinde kendisini avantajlı görüyor. Mansur Yavaş’ı da Keçiören hamlesiyle sıkıştırmak, onu hem milliyetçi cenahta hem de parti içinde yalnızlaştırmak, kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak istiyor.

Muhalefetin ise bugüne dek rejimin hamlelerine adaylık tartışmalarıyla yanıt üretmesinin mümkün olmadığı görüldü. Yurttaşın temel meseleleri etrafında, birleşik mücadeleyi esas alan politik bir program ve rejimi topyekun reddeden bir anlayışla şansını yükseltebilir. Adaylık tartışması da kişilere değil, mücadeleye odaklanmalıdır.