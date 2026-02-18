Boleka: Kadınlardan kolektif bir edebiyat dergisi

Kadınlar tarafından kurulan ve kolektif bir editoryal anlayışla hazırlanan edebiyat dergisi Boleka, yayın hayatına başladı. Nitelikli bir edebiyat mecrası olma hedefiyle yola çıkan dergi, okurlardan gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede ikinci baskısını yaptı.

Kolektif bir emeğin ürünü olan derginin yönetimi, okurların her türlü röportaj, özel içerik veya ek görsel talepleri için açık olduklarını belirtiyor. Sınırlı sayıda üretilen ve özel bir seçki sunan Boleka’nın resmî basın bültenine, ilk sayısının kapağına ve içeriklerine dair görsellere buradan ulaşabilirsiniz.