Boleka’nın "Derinlik sarhoşluğu" temalı bahar sayısı okurla buluşuyor

Bağımsız edebiyat, kültür ve sanat dergisi Boleka, bahar sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Öykü, deneme, şiir, görsel üretim ve arşivsel metinleri bir araya getiren dergi, her sayısında bir imgeden yola çıkarak edebiyat ile farklı disiplinler arasında yeni karşılaşma alanları kurmayı hedefliyor.

Boleka’nın “Göz” imgesi ve Aslı Erdoğan odağıyla hazırlanan ilk sayısı 12 Ocak 2026’da yayımlanmış, ilk baskısı bir hafta içinde tükenmişti. Derginin ikinci sayısı ise “Derinlik Sarhoşluğu” teması etrafında şekilleniyor. Bahar sayısı, Barış Pirhasan’ın filmlerini ve şiirlerini merkeze alıyor.

Derginin yeni sayısında yer alan metinler; bir cümlenin içinde oyalanmak, bir görüntüye yeniden bakmak, bir hatıranın çağrısıyla yön değiştirmek gibi deneyimlerin etrafında biçimleniyor. Bültene göre bu sayıda “derinlik”, yalnızca estetik bir tercih olarak değil, insanın kendisiyle, hafızasıyla ve gördükleriyle kurduğu ilişkinin bir parçası olarak ele alınıyor.

Dergideki Barış Pirhasan odağı da bu çerçevede öne çıkıyor. Pirhasan’ın yazı ve sinemasında belirginleşen anlatı ve duygu, sayının farklı yazılarında yankı buluyor. Derginin bahar sayısı, “bir düşüşü izleyen ve o düşüşten geriye kalanları kayda geçiren” bir sayı olarak tanımlanıyor.

ÇOK SAYIDA YAZAR VE ÇİZER YER ALIYOR

Boleka’nın ikinci sayısında Acem Özler, Ada Roza Akkuş, Aslı Ildır, Aslı Kotaman, Ayşe Lucie Batur, Aytekin Karaçoban, Bedia Büyükgebiz, Bengisu Günaydın, Berin Aral, Berke Atabey, Doğu Yücel, Ecem Yıldırım, Elçin Sevgi Suçin, Emir Çubukçu, Emrah Öztürk, Engin Günaydın, Erdal Alova, Ernur Karataş, Ezgi Hoşcan, Fatoş Asya Akbay, Füsun Arda, Gül Dirican, Gülçin Ağaçgözgü, Gültekin Emre, Güzide Yücel, Hayriye Yerlikaya Manzel, Kaan Eminoğlu, Mehmet Yaşın, Metin Ağaçgözgü, Mustafa Sevinç, Müjde Ar, Nilüfer Açıkalın, Nur Özalp, Özge Karaçöl Özgür, Rıdvan Dansuk, Selin Gürel, Sena İmer, Turgay Fişekçi, Yaşar Miraç ve Zeynep Oktay’ın metinleri yer alıyor.

Sayının çizerleri arasında ise Ada Roza Akkuş, Annie Kurkdjian, Arlene Morris, Beliz İristay, Dilem Koçyiğit, Ekin Su Koç, Elisa Talentino, Emily Geirnaert, Hanefi Yeter, Hüma Elif Sarıca, İdil Selen, İrem Tok, Isidro Ferrer Soria, Onay Karabay, Öykü Can, Öykü Tığlı, Pemra Aksoy, Senta Urgan, Sevtap Sarıca, Valentina Cozzi, Valeria Puzzovio, Yiğit Hüsnü Özen ve Yishi Chen bulunuyor.

Genel yayın yönetmenliğini Fatma Özer’in üstlendiği dergide metin editörleri Hande Başpınar Karalar ve Özge Karaçöl Özgür, şiir editörü Gültekin Emre, tasarım yönetmeni Sevtap Sarıca, sorumlu yazı işleri müdürü Bedia Büyükgebiz, web içerik koordinatörü ise Emine Yıldız olarak yer alıyor.

Boleka’nın ikinci sayısı bağımsız kitabevlerinden, derginin internet sitesinden ve Hepsiburada üzerinden satın alınabiliyor.