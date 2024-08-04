Bölge alarmda: "İran, İsrail'e pazartesi günü saldırabilir" iddiası

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın pazartesi günü erken saatlerde İsrail'e saldırabileceğini yazdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla olası İran saldırısını görüşmek için bölgeye gelirken, İsrailli yetkililerin ülkeye yönelik "kapsamlı ve ölümcül saldırı senaryosuna" hazırlandığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da gerilim yükseldi.

İran'dan Haniye suikastına ilişkin 'Karşılık vereceğiz' açıklamaları gelirken ABD basınından dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, İran'ın pazartesi günü İsrail'e saldırabileceğini yazdı.

Söz konusu haberde 3 ABD'li ve 1 İsrailli yetkilinin "İran'ın pazartesi günü erken saatlerde İsrail'e saldırmasını beklediklerini" ifade ettiği aktarıldı.

ABD'li yetkililerin İran'ın misillemesinin 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırının aynısı olmasını ancak potansiyel olarak daha geniş kapsamlı olmasını beklediği ifade edilen haberde, misillemede Lübnan Hizbullahı'nın da yer almasının beklendiği belirtildi.

Hamas lideri İsmail Haniye için geçtiğimiz günlerde cenaze töreni düzenlenmişti.

CENTCOM KOMUTANI BÖLGEYE GELDİ

Öte yandan haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

Haberde, Kurilla'nın Ortadoğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

İRAN: KESİN OLARAK KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

Öldürülen Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükür için düzenlenen cenaze töreninde Hasan Nasrallah açıklamalarda bulunmuştu.

İSRAİL, SALDIRI SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR

İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan Hizbullahı'nın iki numarası Fuad Şükür'ün İsrail'in hava saldırısında ölmesi ve Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasından Tel Aviv'in sorumlu tutulmasıyla, İsrail'de güvenlik ve siyaset teşkilatı yoğun görüşme trafiğine geçti.

Görüşmeler sonunda, İsrail'in Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden birleşik veya ayrı bir saldırının "kaçınılmaz olduğu", gelecek karşılığın zamanlaması ve özellikle "kapsamının belirsizliğini" koruduğu belirtildi.

Tel Aviv'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yoğun görüşmeler devam ederken İsrail'in önce davranıp "önleyici bir saldırıyla" harekete geçmesinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

İsrail'de bakanlıklardan "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendiği, sadece bakanlara değil, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere de telekomünikasyon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldığı kaydedildi.

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın İsrail'e karşı "askeri hedeflerle sınırlı olmayacak" büyük bir saldırıya hazırlandığını ancak ABD'nin İsrail'in savunmasında rol alacağını paylaşmasının ardından İranlıların saldırılarının boyutunu ve hamlelerini hesapladığını değerlendirdi.

İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırının bertaraf edilmesi için ABD ve İsrail'in görüşme trafiğinin artırıldığı, ABD'nin uçak gemisini bölgeye kaydırdığı ve 13 Nisan'da İran'dan İsrail'e düzenlenen saldırıdakine benzer bölgedeki müttefik ülkeleriyle hareket etmeye çalışacağı ifade edildi.

Üzerinde çalışılan senaryo "bu sefer saldırının daha geniş, daha yoğun ve daha ölümcül olacağı şeklinde" kurgulandı.