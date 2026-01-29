Bölge alarmda: İsrailli yetkililer ABD'ye geldi, Trump'ın istediği özel istihbaratları paylaştı

ABD'nin İran'a olası saldırı için Ortadoğu'da askeri varlığını günden güne arttırmasının ardından İsrail yetkililerinin Washington'da olduğu bildirildi.

ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesi olasılığına karşı Ortadoğu başkentlerinin son günlerde yüksek alarm seviyesine geçtiği biliniyor.

Tahran yönetimini önceki saldırılardan "çok daha ağır" sonuçlar doğuracak bir saldırıyla tehdit etmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda nihai bir karar vermediğinin altı çizildi.

Axios'a konuşan ABD'li iki yetkili, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Şlomi Binder'in, salı ve çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini aktardı.

Binder ve beraberindeki heyetin, Trump yönetiminin talep ettiği İran'a ilişkin özel istihbarat bilgilerini paylaştığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN TEMASLARDA BULUNACAK

Axios'un haberinde, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın da İran gündemiyle bugün ve yarın Washington'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Ziyaret kapsamında Bin Selman'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray’dan yetkililerle görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan’ı yetkililerin bir bölgesel savaş ihtimalinden kaçınılmasını istediği ve diplomatik çözüm arayışında olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, son günlerde ABD ile İran arasında gerilimi düşürmek amacıyla yoğun bir mesaj trafiği yürüttüğü belirtilen haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la salı günü yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin İran'a yönelik olası bir saldırısında Suudi hava sahasının kullanılmasına izin verilmeyeceğini ilettiği paylaşıldı.

Şu aşamada Washington ile Tahran arasında kayda değer bir müzakere sürecinin bulunmadığını dile getiren ABD'li yetkililer, İran’ın ABD’nin "maksimalist" taleplerini ihtiva eden bir anlaşmaya sıcak bakmadığını savundu.

"TALİMAT HAZIRLIK YAPILMASI YÖNÜNDE"

Öte yandan ABD'li yetkililer, Ortadoğu'ya askeri yığınağın ilerleyen günlerde tamamlanacağını belirterek USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye ulaştığını aktardı. Trump'ın, İran açıklarında konuşlandırılan donanmayı "Venezuela’dan bile büyük bir armada" olarak tanımladığı kaydediliyor.

ABD'li yetkililerden biri, "Şu anki talimat hazırlık yapılması yönünde ancak Başkan Trump'ın önümüzdeki günlerde İran konusunda yeni bir karar aşamasına gelmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.