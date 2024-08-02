Bölge diken üstünde: İran'ın İsrail'e bugün saldıracağı iddia edildi

İran medyası Kanal 3 "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" açıklaması yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgede şiddetin tırmanması beklentisi hakim. İran'ın, suikasttan sorumlu tuttuğu İsrail'i bugün hedef alacağı iddia ediliyor.

İran medyası Kanal 3 "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" açıklaması yaptı.

Öte yandan İsrail, Haniye suikastıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

THY VE PEGASUS BU GECEKİ ORTADOĞU UÇUŞLARINI ERTELEDİ

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a, Irak'a ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri yarına erteledi. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Aynı zamanda Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi. Pegasus Hava Yolları da benzer bir karar aldı.

YUNANİSTAN HAVAYOLLARI DA SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Ortadoğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.