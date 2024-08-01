Bölgede çatışma hız kazandı: Hizbullah, İsrail'e yoğun hava saldırısı başlattı

Hizbullah güçleri İsrail'e yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah güçleri İsrail'e yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

IDF, SAVUNMADA VE SALDIRIDA YÜKSEK ALARM DURUMDA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah ve İran’dan gelen tehditlere yönelik yaptığı açıklamada, "IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır. IDF birlikleri havada, denizde ve karada konuşlanmış durumdadır ve her türlü senaryoya, özellikle de yakın zaman diliminde saldırı planlarına hazırdır" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Hizbullah’ın üst düzey üyesi Fuad Shukr'un ölümünün ardından tehditlere yanıt verdi. Hagari, "Savaşın başından bu yana uzaktan ve yakından çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldık. Son zamanlarda İsrail’in tehditlere karşı nasıl savunma yapacağını ve güçlü bir saldırıyla nasıl karşılık vereceğini bildiğini kanıtladık" dedi.