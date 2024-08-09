Bölgede gergin bekleyiş

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Ortadoğu, İsrail’in üst üste suikastlarına misilleme olarak İran ve desteklediği grupların olası bir saldırı dalgasına hazırlanıyor.

Suudi Arabistan’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail’in saldırganlığının önüne geçmek için meşru savunma haklarını kullanmaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani ise Tel Aviv’in Gazze’deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran’ın İsrail’e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddiaları yalanladı. Al Jazeera’ya konuşan İravani “Önceliğimiz Haniye suikastına karışan saldırganların cezalandırılması” dedi.

HİZBULLAH İDDİASI

ABD’li CNN kanalının konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde ise Lübnan Hizbullah’ının İsrail’e yönelik beklenen İran yanıtından bağımsız olarak harekete geçeceği iddia edildi. Kaynaklardan biri, Hizbullah’ın İran’dan daha hızlı bir şekilde saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini aktardı. İkinci kaynak ise, İran’ın aksine Lübnan’ın İsrail ile sınır komşusu olması nedeniyle Hizbullah’ın herhangi bir işaret vermeden saldırı başlatabileceğini belirtti.

NORVEÇ İLE GERGİNLİK

Öte yandan Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıyan Norveç’in, Ramallah nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etti. Kararın “İsrail karşıtı ve tek taraflı adımlara yanıt olduğu” bildirilirken Norveç’in Filistin adına toplanan vergi gelirlerinin transferini üstlendiği anlaşma da feshedildi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, “Bu ölçüsüz eylemin sonuçları olacaktır” dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in aldığı kararın tüm ülkeleri tehdit eden bir girişim olduğu kaydedildi.