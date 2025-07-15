Bölgede laikliği temel alan bir kadın mücadelesi şart: Kadınlar Antakya’da buluştu

Hafta sonu Antakya'da Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu, Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Yurttaş Birlikteliği Platformu bileşenleri bölgesel kadın dayanışmasını büyütmek amacıyla buluştu.

Cumartesi günü paneller gerçekleştirilirken pazar günü ise Suriye’de Alevi kadınlara yönelik katliam, sistematik kaçırma, köleleştirme ve cinsel saldırı karşısında sergilenen sessizlik ve duyarsızlığa, emperyal güçlerin İran, Yemen, Afrika'da kadar mezhepçilik, ırkçılık, cinsiyetçilik üzerinden toplumları parçalamasına, halkları birbirine kırdırmasına, Ortadoğu’yu yeniden sürekli bir kan gölü yapacak süreci başlatmasına karşı insan zinciri oluşturuldu.

Bölgelerden yükselen kadın sesini ortaklaştırmak istediklerini belirten kadınlar, "Büyük İsrail yaratma amacıyla bölgede, özellikle Filistin'de yürütülen katliam, sürgün ve işgale karşı, sınırların ötesinden özellikle savaş ve şiddetin sürdüğü bölgelerden kadınlar olarak bir aradayız” dedi.

Ataerki baskısında, savaş koşullarında, selefi cihatçı uygulamalar, şeriatçı islamcı yönetimlerin yarattığı ve yaşattıklarının karşısında, kadın olmayı, varlığı, yaşamı, özgürlüğü savunma, toprağa bedene sahip çıkmayı, arışı kurma mücadelesini konuştuk diyen kadınlar, “Deneyimlerimizi, duygu ve acılarımızı paylaştık. Birlikte, laik temelinde bir kadın mücadelesini ortaklaştırmanın zorunluluğunu, bunun yöntemlerini oluşturmanın önemini, sorumluluğunu bir kez daha vurguladık” ifadelerini kullandı.

Suriye, Irak, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Ürdün'den getirilen toprakları, kadim barış şehri Antakya' nın toprağıyla buluşturdularının altını çizen kadınlar, “Tüm coğrafyanın ortak hafızasında, onur, direnç, ruh arınmasını, ölumsüzlüğü simgeleyen defne, zeytin ve reyhan fidanlarımızı, ellerimizi ve savaşsız, sömürüsüz, şiddetsiz, kadınların ve dolayısıyla toplumların özgür oldukları bir yaşam, bir bölge ve dünya için umutlarımızı birleştirerek ektik” diye konuştu.

Kadınlar sözlerine şöyle devam etti:

“Filistin halkını göndereceğiz ve orada oteller dikecek, para kazanacağız diyenlere, Yemen’de Filistin'de taş üstüne taş bırakmayanlara, ambarlarını, hastanelerini de bombalayarak mümkün olan en büyük zulmü gerçekleştirmekten imtina etmeyenlere, İsrail’in yayılmacı ve işgalci anlayışını kabul etmeyen Lübnan’ı bombalayanlara, Suriye’de, tarihsel devlet geleneği ve anlayışını, tüm kurum ve kuruluşlarıyla çökertenlere seslendik.

Mezhepçi tutumlar ile uzun süreli bir iç savaş ile “terörist listesine aldıkları” ve şimdi “çıkardıkları” cihatçı selefi El Kaide ve Nusra zihniyetine sahip teröristleri, dünyanın her yerinden Ortadoğu'ya taşıyanlara, IŞİD mensubu Colani ve oluşturduğu selefi gruplara Suriye 'yi teslim edenlere, orada, katliamlarla, topluma, kadınların örtünmesi zorunlulugu, plajdaki kıyafete,eğitim hakkına kadar talibanvari bir dönüşüm de dayatanlara seslendik.

IŞİD mensubu Colani ve selefi cihatçı yönetiminin, Alevilere, Hıristiyanlara Süryani, Ezidi, İsmaili, Dürzi halklara sistematik şiddet ve insanlık suçları işlemesine sessiz kalan dünyaya, özellikle herhangi bir direnişin planlanmadığı, silahların teslim edildiği ve ortak değerler çerçevesinde yaşam beklentisi içindeki Arap Alevilere yönelik mezhepçi bir tutum ile bir yok ediş sürecine sessiz kalanlara, seslendik!

Ahlaki, insanı, vicdani ve hukuki iflasa karşı, ifşayı başlattık. Bugün Suriye' de özellikle Aleviler zorla yerlerinden ediliyor, öldürülüyor, inanç merkezleri yıkılıyor, ormanlar yakılıyor ve sistematik şekilde kadınları kaçırılıyor, cinsel saldırıya uğruyor, köleleştiriliyor.

HTŞ‘yi oluşturan selefi grupların doğrudan ve açıkça yaptığı öldürme çağrılarına maruz kalıyor, cihad çağrıları adı altında hedef alınıyor.

Tüm bu yaşananlara rağmen, ulusal ve uluslararası alanda Alevilere yönelik aylardır süren sistematik ırkçılığa karşı çıkan, durdurulması için mücadele eden herkesin sesi, gerçeğe aykırı gerekçelerle susturulmaya, engellenmeye, görmezden gelinmeye çalışılıyor!

Bütün dünyanın gözleri önünde insanlığa karşı işlenen bu suçlar ve diğer savaş suçları karşısında yayılımcı, işgalci devletlerin saldırganlığı ve başta Suriye ve Filistin’de olmak üzere tüm bölgede insanlık için yarattıkları felaketler, tehdit ve tehlikeler karşısında, dünya ve ülke kamuoyunun, uluslararası kurum ve kuruluşların, uluslararası hukukun ve bölge devletlerin tavırsızlığı ve suskunluğu, endişe vericidir ve kabuledilemez!

Tüm dünya halkları bilmektedir ki Suriye’de Arap Aleviler “eski rejimin artığı” değil! Kadınlar, çocuklar savaş ganimeti değil! Cihatçı selefizmin mezhepsel güdülerle, şiddet hazzını üzerinde deneyeceklerı bir kitle değil ve olmayacaklar!

Tarih unutmaz! Halklar unutmaz! Tarihi zalimler değil, varlıkları, hakları, toprakları ve gelecekleri için, direnen halklar yazar. Suriye halkı da, Filistin halkı da unutmayacak!

Ve halklar, kendi topraklarında barış içinde yaşamayı, laik bir mücadeleyi dayanışma içinde oluşturarak, birlikte kazanacak.

Kadınlar, kadim yaşamsal dirençleriyle, yaşamı var eden ve sürdüren koşulları yaratan emekleriyle bu mücadelenin taşıyıcıları ve örgütleyicileridir. Savaş ve katliam tehditleri altındaki koşullarda dahi susmuyor ve direniyorlar.

Bizler, emperyalizmin yeni paylaşım, güç ve hegemonya kurma savaşlarına karşı, halkların savaşsız, şiddetsiz, özgür bir yaşam hayal etme cesaretine sahip olduğunu biliyoruz.

Sesleniyoruz:



- Ortadoğu’da ve Filistın de işgallere saldirgan yayılımcılığa, savaşlara son verin.



- Suriye'de Alevilere yönelik katliam ve soykırımı durdurun.

- Suriye’de kadınların kaçırılmasına, istismara uğramasına engel olun.

- Emperyalistlerin değil, birlikte yaşayacak halklar masa kursun.

- Uluslararası bağımsız gözlem heyeti oluşturun, Suriye'deki halklara, kadınlara, çocuklara yönelik hak ihlallerini durdurun.

- Suriye'de halkların iradelerinin temsil edildiği demokratik bir yönetim oluşturulması için gerekli baskıyı yapın, önlemleri alın.

- İşsiz bırakılarak, mallarına zorla el konularak, üretmeleri engellenerek yokluğa ve ölüme mahkum edilen Alevi toplumunun güvenliğini sağlayın ve temel ihtiyaçlarını karşılayın.



- Dünya halklarının sağlamak istediği desteğin güvenli şekilde ulaşmasını sağlayın.

- İşgal ettiğiniz Filistin topraklarından çekilin, Filistin halkının güvenli bir şekilde yaşamalarının koşullarını oluşturun.