Bölgede parmaklar tetikte

Dış Haberler

ABD’nin Irak ve İran’ı hedef alan tehditleri Ortadoğu’da yeni bir gerilimin fitilini ateşlerken Washington savaş gemisini bölgeye yolladı. CBS’e konuşan bir ABD’li yetkili, filonun İran’a yaklaştığını doğruladı. ABD Merkez Komutanlığı’nın açıklamasında da, "Filo şu anda bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için Ortadoğu’ya konuşlandırıldı" denildi. Trump geçen günlerde bu ülkedeki protestoları yakından izlediklerini, bir "armadanın" İran’a doğru ilerlediğini belirterek, "umarım bunları kullanmama gerek kalmaz" sözleriyle tehditler savurmuştu.

TRUMP’TAN HARİTADAN SİLERİZ TEHDİTLERİ

Trump, İran’ın ABD’li liderlere yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde “haritadan silineceği” tehdidinde bulunmuştu.İsrail medyası da ABD’nin geçen haftadan bu yana İran’a saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdığını ve savaş gemilerini bölgeye sevk ettiğini belirtti.

New York Times gazetesi ise ABD’li yetkililerin Iraklı yetkililere net bir mesaj ilettiğini ve "İran ile gerilimin artması durumunda, eğer Irak’taki Şii milisler Amerikan üslerine veya güçlerine saldırırsa, Amerika buna karşılık verecektir" dediğini aktardı.

BİR HESAP HATASI SAVAŞA YOL AÇAR

Trump yönetimi gösteriler üzerinden Tahran’a gözdağı verirken İran Devrim Muhafızları Komutanlığı ise birliklerinin tetikte olduğunu söyledi. General Mohammad Pakpour USS Abraham Lincoln uçak gemisini yakından takip ettiklerini, "Parmağımız tetikte" sözleriyle duyururken ABD’yi bir "hesap hatasına" karşı uyardı. Irak’ta İran’ı destekleyen "Direniş Cephesi" bünyesindeki Şii gruplar, İran’a saldırı olması durumunda savaşa katılacaklarını duyurdu.

***

BEDİR ÖRGÜTÜ MEYDAN OKUDU

Irak’taki Şii Bedir Örgütü, Tahran’a yönelik tehditler karşısında İran’ı destekleme mevzisinde olacaklarını belirterek "Bu belirleyici bir savaştır ve içinde tarafsızlığa yer yoktur" dedi. Hükümet ortağı Hadi Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü’nün İdeolojik Rehberlik Ofisi, İran İslam Cumhuriyeti için "Destek ve Zafer" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: "İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasını desteklemedeki temel duruşu nedeniyle, Tahran şu anda tehditlerle ve bozgunculuk girişimleriyle karşı karşıyadır."

TOPYEKÜN SAVAŞA HAZIRLIK

Bedir Örgütü mesajında, "Amerikan-İsrail küstahlığının yükselişi" olarak adlandırdığı duruma karşı İran liderliği ve halkına yönelik "değişmez desteğini" vurguladı. Önceki gün de Irak Hizbullahı (Ketaib Hizbullah) Tugayları Genel Sekreteri Ahmed Hamidavi (Ebu Hüseyin) de üye ve destekçilerine İran İslam Cumhuriyeti’ni desteklemek ve yardım etmek amacıyla "topyekün bir savaşa" hazırlanmaları çağrısında bulunmuştu.

***SON KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Geçen yıl 11 Haziran’da İsrail ile birlikte İran’a savaş açan Trump yönetimi son olarak geçen ay başlayan rejim karşıtı protestolar üzerinden Tahran’ı hedefine oturttu. İran’da ekonomik krizin tetiklediği gösterilere yönelik saldırılarda binlerce İranlının öldürüldüğü belirtiliyor. Gösterilere destek veren Trump, 13 Ocak’taki paylaşımında "İranlı yurtseverler, protestoya devam edin, devlet kurumlarını ele geçirin! Yardım yolda" ifadelerini kullandı. Trump sonrasında uçak gemisi filosunu İran yakınlarına göndermeye karar verdi.

***

HİZBULLAH: TARAFSIZ KALMAYACAĞIZ

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım da, Tahran’a yönelik herhangi bir saldırının kendilerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirterek, olası bir savaşta “tarafsız kalmayacaklarını” söyledi. Kasım ayrıca, İran liderliğine yönelik herhangi bir suikast girişiminin dünyayı istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Kasım, “Aramızda ayrım yapmayan bir saldırganlık karşısında, İran’a yönelik her saldırı bizi hedef almak anlamına gelir ve kendimizi savunma konusunda kararlıyız” dedi. Kasım, İran’a karşı yeni bir savaşın “tüm bölgeyi ateşe vereceği” uyarısında bulundu. Arabulucular aracılığıyla kendilerine, ABD ve İsrail’in İran’a karşı olası bir savaşında Hizbullah’ın müdahil olup olmayacağı sorusunun yöneltildiğini aktaran Kasım, buna şu yanıtı verdiklerini söyledi:

“Bizden müdahale etmeyeceğimize dair taahhüt istediler. Ancak biz tarafsız kalmayız; ne zaman ve nasıl karşılık vereceğimiz, sahadaki çıkarlarımıza göre belirlenecektir.” Konuşmayla eş zamanlı olarak Beyrut’un güney mahallelerinde Hizbullah yanlıları sokaklara çıkarak “Amerika’ya ölüm” sloganları attı. Kasım 2024’te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait noktaları hedef alan saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

***

TRUMP, IRAK’I SEÇİM ÜZERİNDEN GERİYOR

İran’ı hedef alan ABD, Irak’a da müdahale ederken Şii Koordinasyon İttifakı’nın eski başbakanlardan Nuri El Maliki’yi yeniden bu mevkiye aday göstermesine şiddetle karşı çıkıyor. Amerikan yönetimi İran’a yakın olduğu gerekçesiyle Maliki’yi istemediğini, seçilmesi halinde ise yaptırım uygulayacağı tehditleri savuruyor. Irak’ta kasım ayında yapılan seçimde üçüncü olan Şii “Koordinasyon Çerçevesi” eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi yeni hükümeti kurmak üzere aday göstermişti. Seçimden galip çıkan mevcut başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Şii grupların müdahalesi sonrası Maliki lehine geri çekilmişti.

Kürtlerde de cumhurbaşkanı krizi var

Ülkede cumhurbaşkanlığı krizi de yaşanıyor. Irak’ta Saddam sonrasındaki siyasal paylaşıma göre cumhurbaşkanlığının verildiği Kürtler, aday konusunda uzlaşmış değil. Irak Parlamentosu’nda dün yapılması planlanan oylama KDP ve KYB’nin ortak aday konusunda anlaşmaya varmak için ek süre istemesi üzerine ertelendi. Paylaşım gereği Cumhurbaşkanı KYB’den seçiliyor. Ancak bu sefer KDP de Fuad Hüseyin’i aday gösterdi. KYB’nin adayı ise Nizar Amedi.