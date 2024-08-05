Bölgede savaş gerginliği

Hamas Lideri Haniye’nin öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon yüksek. İsrail, Tahran’ın misillemesine hazırlanırken Batı’dan yurttaşlarına bölgeyi terk etme çağrıları geliyor.

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Hamas liderlerinden İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından Ortadoğu’da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Taraflar arasındaki restleşmeler sürerken suikasta karşılık vereceğini açıklayan İran’ın pazartesi (bugün) İsrail’e saldıracağı iddia edildi. İsrail ile İran destekli Lübnan Hizbullah’ı arasında karşılıklı saldırılar yaşanırken Batılı ülkeler yurttaşlarına “acilen bölgeyi terk etme” çağrıları yaptı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" dedi. Öte yandan ABD’de yayın yapan Axios haber sitesi, 3 ABD’li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde İran’ın Heniye suikastının ardından bugün saldırabileceğini yazdı. Haberde Lübnan Hizbullahı’nın da misillemeye katılabileceği kaydedildi. Haberde ayrıca ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Haniye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı da İsrail'i İran ve desteklediği grupların olası saldırılarından korumaya yardımcı olmak için bölgeye ek savaş gemileri ve savaş uçakları gönderileceğini söyledi. İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dâhil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi. Habere göre İsrail'de bakanlıklara "binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaş" senaryosuna hazır olma emri verildi.

BATI’DAN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ile Hizbullah arasında sınırda karşılıklı saldırılar sürdü. Hizbullah İsrail’in kuzeyine çok sayıda füze fırlatırken İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı. Lübnan’daki ABD Büyükelçiliği ise yurttaşlarına “uygun herhangi bir biletle” Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Lübnan'da kalmayı tercih edenlerin “acil durum planları yapmaları” ve “uzun bir süre boyunca yerlerinde kalmaya hazır olmaları” gerektiği belirtildi. İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de vatandaşlarına yönelik olarak benzer uyarılar yayınladı.

HAMAS’IN YENİ LİDERİ BELİRLENİYOR

Hamas, siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası Siyasi Büro ile Şura Konseyi'nin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığını duyurdu. Açıklamada hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada basın ve sosyal medya platformlarında hareketin liderliğine bazı isimlerin atanmasıyla ilgili gündeme gelen haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.