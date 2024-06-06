Bölgede tansiyon yükselmişti: Rojava’daki yerel seçimler ertelendi

Rojova'da düzenlenecek yerel seçimler için yeni bir karar çıktı. ABD'nin 'koşullar uygun değil' dediği, Ankara'nın tepki gösterdiği seçimler, ağustos ayına ertelendi.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Rojava'da, 11 Haziran'da yapılması planlanan yerel seçimler ertelendi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, seçimlerin ağustos ayında erteleneceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ERTELENDİ

Rojava'da yapılması planlanan seçimler daha önce de ertelenmişti.

Rojava Yüksek Seçim Komiserliği, 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçimlerin 11 Haziran’a ertelendiğini duyurmuştu.

Rojava Yüksek Seçim Komiserliği’nden yapılan açıklamada, “Seçimlerin 30 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılmıştı ancak çalışmalarımız sırasında; Kuzey ve Doğu Suriye’de belediye seçim hazırlıkları için belirlenen sürenin yeterli olmadığı görüldü" denilmişti.

ABD'DEN 'KOŞULLAR UYGUN DEĞİL' AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye'de "herhangi bir" seçim için koşulların uygun olmadığını, bu mesajı bölgedeki aktörlere ilettiklerini söylemişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu seçime dair tepki göstermişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

BARZANİCİLER SEÇİME KARŞI ÇIKMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de seçime karşı çıkmıştı. Erbil’in kontrolündeki yapıların oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) seçimleri boykot edeceğini duyurmuştu. ENKS çatısı altında yer alan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) Genel Sekreteri Muhammed İsmail, “Bu tek parti seçimi. Seçimlere katılmıyoruz ve bize göre meşru da değil. Bir parti kendi başına askeri güçleriyle seçim yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.