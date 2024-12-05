Bölgenin doğal yapısına aykırı

Çeşme Turizm Projesi’nin hayata geçirilmesi için ısrar sürüyor. Özelleştirme İdaresi tarafından Çeşme Alaçatı’da mahkeme kararları hiçe sayılarak yeni imar planları hazırlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bölgede 93 bin 490 metrekarelik bir alan için yeni imar planları askıya çıkarıldı. Makilik statüsündeki alan, ticaret, turizm, spor tesisi ve resmi kurum alanı olarak yapılaşmaya açılıyor. Çeşme Kültür ve Turizm Koruma Bölgesi içinde yer alan bölge üçüncü derece doğal sit alanı özelliği taşıyor. Planlara 30 gün içinde itiraz edilebilirken, alanın yakın zamanda satışa çıkarılması hedefleniyor.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, BirGün’e yaptığı açıklamada, ilk planın Temmuz 2024’te onaylandığını ve dava açıldığını ancak aynı planın teknik olarak hiçbir fark olmadan tekrar askıya çıkarıldığını ifade etti. Planın yeniden onaylanmasının, hukuki süreçlerin önünü kesmeye ve ihaleye hazırlık yapmaya yönelik bir girişim olduğunu vurgulayan ŞPO, bölgenin sit alanı olmasına rağmen yapılaşmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Danıştay’ın daha önce iptal ettiği ‘Çeşme Turizm Projesi’nin, dolaylı olarak hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken oda, bu hatalardan dönülmesi ve Çeşme’nin doğal yapısının korunması çağrısında bulundu.

DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen ‘İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan Çeşme Turizm Projesi’ne karşı mücadele kazanımla sonuçlandı. Eylül ayında Danıştay, İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ile Çeşme Turizm Projesi’nin ortadan kalktığını duyurdu. Proje, İzmir’in Urla ilçesindeki Zeytineli köyünden başlayarak Alaçatı ve Ildır’a kadar uzanan geniş bir alanı hedef alıyor. Projenin amacı, bu bölgedeki doğal sit alanlarını ve zeytinlikleri değiştirerek büyük bir turizm kompleksi oluşturmak.