Bölgesel aktörler Öcalan'ın çağrısı için ne dedi?

İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi. Öcalan'ın bu çağrısının ardından Irak ve Suriye'deki Kürt aktörler açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani, Öcalan’ın PKK’ye çağrısına destek verdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ise Öcalan’ın çağrısına destek verirken çağrının Suriye’deki Kürtleri kapsamadığını ifade etti.

BARZANİ VE TALABANİ'DEN AÇIKLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan’ın çağrısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiğini belirtti ve sürecin başarıya ulaşması için gerekli rolü üstlenebileceklerini ifade etti. Barzani, PKK'yi Öcalan'ın çağrısına uymaya davet etti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu çağrıyı hep birlikte kabul etmeli ve barışa ulaşmak için pratik adımları hızla atmalıyız. Kürtler ve Türkler arasındaki ortak yaşamı ve kardeşliği güçlendirecek her adımı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

MESUD BARZANİ'NİN AÇIKLAMASI

Mesud Barzani de “Sayın Öcalan'ın mesajının, barış sürecinin yolunu açması ve tüm tarafların yararına olacak bir sonuca ulaşması için bir başlangıç olmasını umuyoruz” dedi. Rudaw'ın aktardığına göre; Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış süreci ve Türkiye'deki çözüm hakkında, değişmez tutumumuzu vurguluyoruz ve tüm gücümüzle Türkiye'deki barış sürecini destekliyoruz; barışı, sorunları çözmenin tek doğru yolu olarak görüyoruz. Sayın Öcalan'ın mesajının, barış sürecinin yolunu açması ve tüm tarafların yararına olacak bir sonuca ulaşması için bir başlangıç olmasını umuyoruz.”

SALİH MÜSLİM VE MAZLUM ABDİ'DEN AÇIKLAMA

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ise "Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli..." dedi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini belirten Müslim, şu ifadeleri kullandı: “Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK’ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik ‘kararı kongrede siz alın’ diyor. Şimdi Türkiye’nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir.”

Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katılan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' söyledi. “Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi” dedi.