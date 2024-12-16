Bölgesel Amatör Lig'de taraftar rekoru kırıldı: 30 bin 358 kişi

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup 11’inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Manavgat Belediyespor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu’ndaki karşılaşmaya kırmızı-siyahlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçta 30 bin 358 biletli taraftarın karşılaşmayı izlediği ve bunun BAL ligindeki en yüksek taraftar sayısı olduğu belirtilerek rekor kırıldığı anons edildi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 tamamlanırken, Eskişehirspor, 72’nci dakikada Yakup Demirci'nin golüyle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

Galibiyetin ardından Eskişehirsporlu taraftarlar galibiyeti gönüllerince eğlenerek futbolcularla birlikte kutladı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, 30 binin üzerinde taraftar sayısıyla rekor kırdıklarını belirterek, “Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz. Bugün sıra taraftarımızdaydı. Onlar da üstüne düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur. Bundan sonra da böyle olacak. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz” dedi.

"EMANETİNİZ EMİN ELLERDE"

BAL liginde bir önceki taraftar rekoru ise Kocaelispor’a aitti. Kocaelispor, 8 Şubat 2015 tarihindeki karşılaşmada 20 bin 745 taraftar sayısına ulaşmıştı. Eskişehirspor, eski rekora atıfta bulunarak sosyal medyadan ‘Emanetiniz emin ellerde’ paylaşımı yaptı.