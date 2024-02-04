Bölgesel Amatör Lig: Eskişehirspor: 6 - Eskişehir Demirspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor’u 6-0 mağlup etti.

Eskişehirspor - Eskişehir Demirspor karşılaşması Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda maç saat 14.00’te başladı.

Eskişehirspor, Ercan Kuruçay’ın 2, 26 ve 57. dakikalarda, Ahmet Sezer’in 45. dakikada, Sergen Şakirler’in de 69 ve 76. dakikalarda dakikalarda attığı gollerle 6-0 gibi farklı bir skor sahadan galip ayrıldı.