Bölgesel Amatör Lig maçına şike soruşturması

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor karşılaşmasına ilişkin ortaya atılan usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu müsabakada maç sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu iddialara ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, yürütülen incelemenin sürdüğünü ve olayla ilgili tüm yönlerin araştırıldığını kaydetti.