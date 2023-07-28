Bolivya, bölgesel ticarette ABD doları yerine Çin yuanı kullanmaya başladı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın da komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, Çin ulusal para birimi yuanı kullanmaya başladığı bildirildi.

Ekonomi Bakanı Marcelo Montenegro, dün yaptığı açıklamada, Bolivya'nın mayıs ve temmuz arasında 278 milyon Çin yuanı (38,8 milyon dolar) ticaret yaptığını açıkladı.

Söz konusu tutarın, ülkenin dış ticaretinin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirten Montenegro, muz, çinko ve kereste ihracatçıları ile araç ve sermaye ithalatçılarının yuan kullandıklarını ve söz konusu elektronik işlemlerin devlete ait Banco Unicon ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Montenegro, yuan ile yapılan ticaret miktarının hala nispeten küçük olduğunu ancak zamanla artmasını beklediklerini ifade etti.

Bolivya, Brezilya ve Arjantin'in ardından, bölgesel ticarette yuan para birimini kullanan son Güney Amerika ülkesi oldu.