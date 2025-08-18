Bolivya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday çoğunluğu sağlayamadı. Merkez sağ adayı Rodrigo Paz yüzde 31 oyla öne çıkarken, eski başkan Jorge Quiroga yüzde 27, iş insanı Samuel Doria Medina ise yüzde 20,2 oy aldı. MAS adayı Eduardo del Castillo düşük oy oranıyla ikinci tura kalamadı. Seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim’de yapılması bekleniyor.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.
Resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31’ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.
Eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga oyların yüzde 27'sini alırken, iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2'sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.
Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci turda yarışamayacak.
Yüksek Seçim Mahkemesi’nden (TSE) gelecek resmi sonuçların ardından seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim'de yapılacağı kesinlik kazanacak.