Bolivya'da devlet başkanlığı seçimi: İkinci turu merkez sağın adayı Rodrigo Paz kazandı
Bolivya’da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçiminde merkez sağın adayı Rodrigo Paz oyların yüzde 54,53’ünü alarak devlet başkanı seçildi.
Kaynak: AA
Bolivya’da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı.
Yüksek Seçim Mahkemesinin açıkladığı ön sonuçlara göre, sandık tutanaklarının yüzde 97’si işlendi.
Buna göre, Hristiyan Demokrasi Partisi’nin merkez sağ adayı 58 yaşındaki Paz, oyların yüzde 54,53’ünü alarak seçimi kazandı.
Eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini alabildi.
Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım’da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.