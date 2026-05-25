Bolivya'da eylemler sürüyor: Paz'dan olağanüstü hal tehdidi

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin istifası talebiyle üç haftadır eylem yapan işçi ve emekçiler, ülkenin 9 idari bölgesindeki 59 noktada barikat kurup yolları kapattı.

Bolivya Karayolları İdaresi (ABC) tarafından yayımlanan güncel yol haritasına göre, And bölgesindeki La Paz, Oruro ve Potosi ile merkezi bölgelerdeki Chuquisaca ve Cochabamba'da, ayrıca doğudaki Santa Cruz'da ulaşım kesintiye uğradı.

Bu arada güvenlik güçlerinin, "Beyaz bayraklı insani koridor" adı verilen operasyon kapsamında La Paz ile Oruro arasındaki 227 kilometrelik otoyolu ulaşıma açma girişimi, emniyet güçlerine dinamit lokumları ve sapanlarla direnişle karşılaştı.

Kamu İşleri Bakanı Mauricio Zamora, konuya ilişkin açıklamasında, eylemcilerin konvoya dinamit ve taşlarla direnmesi nedeniyle operasyonun yarıda durdurulmak zorunda kaldığını belirtti.

Zamora, eylem yapanlarla doğrudan diyalog kurmaya hazır olduğunu savunarak, "Aleyhime düzenlenen bu üçüncü pusunun ardından şu an La Paz'dayım. Geçmeyi başardık ve sabaha karşı saat 02.00 sularında şehre ulaştık." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz da açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini savunarak gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği tehdidinde bulundu.

MORALES’TEN SEÇİM ÇAĞRISI

Eski Devlet Başkanı Morales, 90 gün içinde seçim çağrısında bulundu

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, basına yaptığı açıklamada, krizin çözümü için hükümete 90 gün içinde seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin bir tercihte bulunması gerektiğini belirten Morales, "Hükümet ya baskıyı artıracak ya da ülkeyi sakinleştirmek için geçiş süreci başlatıp 90 gün içinde seçime gidecek. Rodrigo Paz kazara başkan olmuş bir lider, siyasi yapısı ve programı yok. Ölümleri ve yaralanmaları önlemek için geçiş hükümeti kurulmalı." ifadelerini kullandı.

KRİZ BÜYÜYOR

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık 3 haftadır süren eylemlerde Devlet Başkanı Paz'ın istifasını isteyen işçiler ve köylüler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep edenlere yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmıştı.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.