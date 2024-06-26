Bolivya'da halkın ve Arce'nin tavrı darbeyi engelledi

General Juan Jose Zuniga önderliğindeki bir grup asker Bolivya'da bugün darbe girişiminde bulundu. Askerler hükümet binasına zorla girdi. Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Arce'nin darbeci General Juan Jose Zuniga ile hükümet binası önünde karşı karşıya geldiği kare ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bolivya'da gerçekleştirilen darbe girişimi başarısız oldu. Dünya basınında darbe girişimin başarısız olma nedeni olarak Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin halkı darbeye direnmeye çağırması gösterildi.

BOLİVYA'DA BUGÜN NE OLDU?

General Juan Jose Zuniga önderliğindeki bir grup asker Bolivya'da bugün darbe girişiminde bulundu. Askerler hükümet binasına zorla girdi. General Juan Jose Zuniga, "Yeni bir bakanlar kabinesi kurulacak, elbette bazı şeyler değişecek, ancak ülkemiz artık böyle devam edemez" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı askerlerin ve zırhlı araçların başkent La Paz’daki Plaza Murillo'da toplandığı görüldü.

Darbe girişimini takiben gerek Bolivya'dan gerek dünyadan peş peşe açıklamalar geldi. Eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz” dedi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz konuşlandırmayı kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden bir görüntü.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, açıklamasında halka çağrıda bulundu ve “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ve yol ablukası ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkın gözünü korkutmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Mendez Arcos’a bağlı bir grubun keskin nişancılarla Plaza Murillo'yu ele geçirmesini kınıyoruz. Bu durum, darbeyi önceden hazırladıklarını göstermektedir. Demokrasiye gönül vermiş insanları, demokrasiye ve halka karşı hareket eden bazı askeri gruplara karşı vatanı savunmaya çağırıyorum” dedi.

BAŞKAN'IN DİRENİŞİ DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümetini destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz" diye konuştu.

Arce'nin darbeci General Juan Jose Zuniga ile hükümet binası önünde karşı karşıya geldiği kare ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Öte yandan dünya basınında darbe girişiminin başarısız olma nedeni olarak da Arce'nin halkı darbeye karşı direnmeye çağırması olarak gösterildi. Arce'nin çağrısıyla binlerce kişi hükümet binasını saran darbecilere slogan ve ıslıklarla tepki gösterdi. Çok geçmeden askerlerin geri çekildiğine dair videolar da dolaşıma girdi.

ORDUNUN BAŞINA YENİ ATANAN SANCHEZ: ASKERLERE DURMAYI EMREDİYORUM



Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, devlet başkanlığında düzenlediği törenle ordu yönetimine yeni 3 komutan atadı. Devlet başkanı Arce tarafından ordunun başına atanan general Jose Wilson Sanchez bir konuşma yaptı. Sanchez, "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" dedi. Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, devlet başkanlığında düzenlediği törenle ordu yönetimine yeni 3 komutan atadı. Devlet başkanı Arce tarafından ordunun başına atanan general Jose Wilson Sanchez bir konuşma yaptı. Sanchez, "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" dedi.

DÜNYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor" ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınayarak, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulundu. Sanchez, X mesajında, "İspanya, Bolivya'da askeri kalkışmayı şiddetle kınamaktadır. Bolivya hükümetine ve halkına desteğimizi ve dayanışmamızı gönderiyoruz ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiye saygı çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınayarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye tam destek verdi. Yazılı açıklama yapan Silva, Bolivya'daki anayasal düzenin ihlalini reddettiğini bildirdi. Lula da Silva, "Ben bir demokrasi aşığıyım ve tüm Latin Amerika'da demokrasinin hakim olmasını istiyorum" ifadesini kullandı. Her türlü darbe girişimine karşı çıktıklarını kaydeden Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınadı ve Bolivya Devlet Başkanı Arce'ye tam destek verdi. Lula da Silva, Bolivyalı yetkililer ile bölge ülkeleriyle yakın diyaloğun süreceğini belirtti.

İran, Bolivya'daki meşru hükümete yönelik darbe girişimini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Bolivya'da demokrasinin temellerine karşı yapılan darbeyi ve demokratik kurumlara ve meşru hükümete yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu ülkede hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesini ve iktidarın yasal hükümete iade edilmesini vurguluyoruz" dedi.

Türkiye, Bolivya'da hükümete yönelik "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" derin endişe duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verildi. Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadı. Obrador, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve demokratik yönetime tam destek verdiğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Barquisimeto şehrinde yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisine karşı darbe girişimini kınıyoruz" diye konuştu. Bolivya halkına, demokrasi, anayasa ve başkanlarına sahip çıkma çağrısında bulunan Maduro, "Faşizme hayır" dedi.