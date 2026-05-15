Bolivya'da işçi eylemi: Hükümetin istifasını isteyen madencilere polis müdahalesi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da hükümet karşıtı protesto düzenleyen madencilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Yönetimsel başkent La Paz şehir merkezinde Bolivya İşçi Merkezine (COB) bağlı madencilerin Hükümet Sarayı’na yürümek istemesi üzerine olaylar yaşandı.

Göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti, çıkan arbedede bazı göstericiler yaralandı.

Polis ekipleri, Hükümet Sarayı’na çıkan yolları bariyerlerle kapattı. Barikat kuran göstericiler, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin istifasını talep etti.

Bolivya İşçi Merkezi, taleplerinin karşılanmaması halinde daha geniş çaplı protestolar düzenleyeceklerini duyurdu.

Madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler, ülkede uzun süredir yaşanan yakıt tedarik sorunlarını, yüksek enflasyonu, dolar kıtlığını ve ekonomik zorlukları protesto ediyor.