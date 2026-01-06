Bolivya'da işçiler yakıt zammına karşı sokakta

Bolivya’da işçiler, akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran Yüksek Kararname 5503’e karşı ülke çapında protesto eylemleri başlattı. Bolivya İşçi Merkezi’ne (COB) bağlı sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemlerde, hükümetle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine “diyalogdan çekilme” kararı alındı.

COB üyeleri, başkent La Paz’ta bir araya gelirken, emniyet güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında yüzlerce işçi ve sendika üyesinin dağıtılmaya çalışıldığı bildirildi.

COB Genel Sekreteri Mario Argollo, düzenlediği basın toplantısında hükümete sert tepki göstererek ulusal yol kapatma eylemi başlatacaklarını duyurdu.

Argollo, “Bu mücadelenin bir grubun kaprisi olmadığını hükümetin anlaması gerekiyor. Bugün COB’un önderliğinde tüm kesimlerin katıldığı kitlesel yürüyüşü gördünüz. Yolda başka kesimler de eyleme katıldı. Tek talebimiz var: Bu lanetli kararname derhal geri çekilsin” dedi.

Bolivya’da, yaklaşık yirmi yıl boyunca iktidarda bulunan Sosyalizm Hareketi (MAS) hükümetleri döneminde benzin ve dizel fiyatları sübvansiyonlarla düşük tutuluyordu.

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte benzin fiyatı litre başına 3,74 bolivianodan 6,96 bolivianoya yükselirken, dizel fiyatı ise 3,72 bolivianodan 9,80 bolivianoya çıktı.