Bolivya'da neler oluyor?: Bir ay önce görevi devreden başkan gözaltına alındı

Bolivya'da, devlet başkanlığını geçtiğimiz ay sağcı Rodrigo Paz'a devreden solcu Luis Arce, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmada Arce'ye, Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde “kamu fonlarını zimmetine geçirme” suçlaması yönetiliyor.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Arce'nin dün (10 Aralık Çarşamba) eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümetinde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı dönemde, "kamu fonlarını zimmetine geçirme" iddiasıyla ilgili olarak "görev ihlali ve mali suistimal" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

4-6 YIL ARASI HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Arce'nin Bolivya'nın başkenti La Paz'da gözaltında tutulduğu ve kendisine yöneltilen suçlamaların en fazla 4-6 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı aday Rodrigo Paz kazanmıştı.

SOSYALİST PARTİ İKİNCİ TURA KALAMAMIŞTI

Bolivya'da yapılan 2025 yılının Ağustos ayında yapılan ilk tur oylamasında Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına sona ermişti.

MAS, oyların yüzde 3,16'lık oranını alarak 6'ncı parti konumuna gerilemişti.

Ülkede yapılan ikinci tur seçimlerinde ise Hristiyan Demokrasi Partisi’nin merkez sağ adayı 58 yaşındaki Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53’ünü alarak seçimleri kazanmıştı.

Eski Devlet Başkanı Tuto lakaplı muhafazakar aday Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini alabilmişti.

Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım’da düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başlamıştı.