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Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 10:41
  • Giriş: 12.11.2023 10:41
  • Güncelleme: 12.11.2023 10:41
Kaynak: AA
Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün, kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülkenin Puerto Suarez kasabasından Santa Cruz kentine doğru giden otobüs, karşı yoldan gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 40 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığı bildirildi.

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