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Bolivya'da şiddetli yağış nedeniyle 'Ulusal Acil Durum' ilan edildi

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 11:34
  • Giriş: 27.03.2025 11:34
  • Güncelleme: 27.03.2025 11:34
Kaynak: DHA
Bolivya'da şiddetli yağış nedeniyle 'Ulusal Acil Durum' ilan edildi

BOLİVYA, (DHA) - BOLİVYA, haftalardır devam eden şiddetli yağış ve sel nedeniyle 'Ulusal Acil Durum' ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede uzun zamandır etkisini sürdüren yağışlarla ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Arce, hava koşullarının Bolivya'nın son kırk yılda gördüğü en kötü hava koşulları olduğunu söyleyerek yardımları hızlandırmak ve afet müdahalesini bölgesel yetkililerle koordine etmek için acil eylem çağrısında bulundu. Arce, 'Ulusal Acil Durum' ilan edildiğini belirterek, "Kimseyi arkada bırakmayacağız" dedi.

Sivil savunma yetkilileri, en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 500'den fazla evin hasar gördüğünü bildirdi.

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