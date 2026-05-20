Bolivya'daki protestolarda gözaltı sayısı 120'ye çıktı: İşçi Merkezi lideri Argollo hakkında yakalama kararı

Bolivya’da hayat pahalılığı, günden güne derinleşen kriz ve aşırı sağcı hükümetin neoliberal politikalarına karşı süren eylemlerde 120 kişi gözaltına alındı.

Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, aşırı sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifasını talep eden eylemciler ile güvenlik güçleriyle arasında gerilim yaşandı.

Çıkan olaylarda 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla sayı 120'ye yükseldi.

Hükümet binalarına yürümek isteyen eylemcilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bu arada üst düzey devlet yetkilileri ile milletvekilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında binalardan tahliye edildi.

MARİO ARGOLLO EYLEMLERDEN 'SORUMLU' İDDİASI

Polis Müdürü Mirko Sokol, basına yaptığı açıklamada, "gösteriler sırasında atılan taşlar nedeniyle 11 polisin yaralandığını" öne sürdü.

Sokol, olaylardan Bolivya İşçi Merkezi lideri Mario Argollo’nun sorumlu tutulduğunu iddia etti ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA NOKTADA YOLLAR KAPATILDI

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken eylemciler, ülke genelinde 32 noktada yol kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Eylemlere eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarının da destek verdiği belirtildi.

Morales ise sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, neoliberal modele ve sömürgeci devlete karşı gösteri yapan binlerce Bolivyalıyı askeri ve polis güçleriyle baskı altına alıyor" ifadesini kullandı.

BOLİVYA'DA PROTESTOLAR

Bolivya İşçi Merkezi ve öğretmenler maaş artışı talep ederken, köylüler akaryakıt tedarikinin sağlanmasını istiyor. Madencilik sektörü ise yeni maden arama alanlarına erişim için hükümetle bağımsız müzakereler yürütüyor.

Ancak son günlerde çatışmaların tırmanmasıyla birlikte birçok sektör, Meclis’te çoğunluğu bulunmayan ve güçlü bir siyasi parti desteğine de sahip olmayan Devlet Başkanı Paz’ın istifasını talep etmeye başlamıştı.

Paz hükümeti, protestoların yoğunlaştığı merkezlerden biri olan El Alto kentindeki bazı işçi grupları ve öğretmenlerle anlaşmaya varmıştı.

Paz hükümeti, olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales’i sorumlu tutuyor.