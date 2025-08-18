Bolivya kritik seçimde

Atahan UĞUR

Bolivya halkı sandık başına gidiyor. Seçim, yirmi yılın en ağır ekonomik krizinin, rekor düzeyde yüksek enflasyonun ve temel ihtiyaçlarda kıtlığın ortasında gerçekleşiyor. Ancak bu seçimler yalnızca ekonomik çıkışı değil, aynı zamanda Bolivya solunun da geleceğini belirleyecek.

Bolivya siyasetin en büyük iki ismi olan Devlet Başkanı Luis Arce ve eski Devlet Başkanı Evo Morales ise yarışın dışında.

Bu seçimde aday olması yasaklanan eski başkan Evo Morales, 2006’dan 2019’daki darbeye kadar ülkeyi yönetti. Ancak Morales, bu kez farklı bir yoldan siyasete tutunmaya çalışıyor. Kendisini dışlayan sisteme karşı “Nulo” yani geçersiz oy kampanyası yürütüyor. Morales’in çağrısıyla seçmenler oy pusulalarını boş bırakmaya, üzerine simgeler çizerek ya da kendi yöntemleriyle geçersiz hale getirmeye teşvik ediliyor. Morales bu yolla, seçimleri tartışmalı hale getirerek siyaset sahnesinde varlığını sürdürüyor.

HAMLESİ KARŞILIK BULMAYACAK

Latin Amerika üzerine çalışan Dr. Canan Kışlalıoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede Morales’in geçersiz oy çağrısının sınırlı kalacağını vurguladı. Kışlalıoğlu, “Bolivya çok fakir bir ülke ancak kendi seçtikleri kişilere karşı da fazla eleştirel oluyorlar. Evo Morales ise bu süreçte en koltuk meraklısı isim oldu ve onun tekrar aday olmak istemesi, Luis Arce'nin oylar bölünmesin diye çekilmesine neden oldu. Morales’in geçersiz oy çağrısı olarak başlattığı ‘Nulo’ kampanyasının karşılık bulması zor. Zira insanlar bir daha kendi kaderlerini Morales’in siyasi istikbaline feda etmek istemeyecektir” dedi.

SADECE İDEOLOJİK BİR AYRIM DEĞİL

Bolivya’daki sağ ve sol ayrımının yapısına değinen Canan Kışlalıoğlu, “Bolivya'da sağ ve sol sadece ideolojik bir ayrım değil, bunun kökeninde coğrafi, etnik ve hatta yerli grupları arasındaki farklılıklar var. Bolivya solu 2019'daki darbeden sağ çıkabildi, o nedenle çok umutsuz olmamak gerek. Sağ siyasilerin ekonomik gücü ele geçirme hedefleri, yerlilere yaptıkları ırkçılıkla birleştiğinde sömürgeciliğin izlerini devam ettirmeleri şeklinde ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ve sağın Latin Amerika’daki rolünü hatırlatan Kışlalıoğlu, “Morales toplumda desteğini çok önce kaybetti. Koltuğu bırakmak istememesi, halkın referandumda ‘hayır’ demesine rağmen mahkemeden kendi lehine karar çıkarması 2019’da darbe yapılmasına yol açtı. Halk da Venezuela’da Chavez’e yaptığı gibi onu kurtarmaya çalışmadı. Bu sebeple Luis Arce’nin diğer sol adaya desteği çok simgesel ve önemli. Çünkü Arce, Morales’ten daha popüler ve Bolivya’nın ekonomisini canlandırmayı başaran bir siyasetçi” diye konuştu.

Kışlalıoğlu, seçimlere dış müdahale ve ekonomik dengeler açısından da dikkat çekerek, “ABD’nin Latin Amerika siyasetinde her yerde parmağı var, bunu unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde Bolivya’daki ekonomik sorunlara, sağın tüm ekonomik gücü elinde bulundurduğu gerçeğini görmeden bakamayız” dedi.