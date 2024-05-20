Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı

Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü "üzüntü ve endişeyle" gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabındaki açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin seyahat ettiği helikopterin kaza haberlerini üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Çokuluslu Bolivya Devleti olarak, değerli İran halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Sağ olarak bulunmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yaptığı haberlerini yakından takip ettiğini belirterek, "Bolivarcı hükümet ve halkı, arama kurtarma ekiplerinin, İbrahim Reisi ve beraberindeki kişileri sağ salim bulması ve evlerine döndürmesi için dua ediyor." açıklaması yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de X hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza haberlerini "dehşetle" takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sevgili halkına, dayanışmamızı ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin sağlıklı şekilde bulunmalarını umut ediyoruz."