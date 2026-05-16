Bolivya’da krize isyan: Madenciler sarayı bastı

Dış Haberler

Bolivya’da derinleşen ekonomik krize karşı başlayan protestolar şiddetlenerek sürüyor. Gösterilere öncülük eden madenciler, ekonomik reform vaatleriyle seçilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifası talebiyle başkent La Paz’daki başkentlik sarayına yürüdü. Polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken madencilerin güvenlik güçlerine küçük dinamit lokumları attığı aktarıldı. Şiddetli çatışmalar sırasında başkentte çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Gösterilere öncülük eden madenci grupları, patlayıcı maddelere ve yakıta daha fazla erişim talep ederken, madencilik sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesini ve yeni sektör düzenlemelerinin hayata geçirilmesini istedi.

İŞÇİ KÖYLÜ AYAKTA

Son çatışmalar, madenciler, çiftçiler, öğretmenler, yerliler ve kırsal kesimde çalışan işçilerin ülkedeki devam eden ekonomik krize karşı haftalar süren yol kapatma eylemlerinin ardından geldi. Daha önce doğalgaz ihracatçısı olan Bolivya, rezervlerindeki azalmayla birlikte enerji ithalatçısı durumuna geldi. Doğalgaz sektörünün çöküşü ve ülkedeki döviz kıtlığı, beraberinde yüksek enflasyonu getirdi.

Geçen yıl ekim ayında yapılan seçimleri büyük farkla kazanan sağcı Devlet Başkanı Paz, ülkeyi son yılların en ağır ekonomik krizinden çıkarmak için piyasa dostu reformlar vaat etmişti. Bolivya Ekonomi Bakanı Jose Gabriel Espinoza, hükümetin protestocularla diyaloğa açık olduğunu söyledi.

GÜNAH KEÇİSİ EVO

Hükümet, yerli halk örgütleri ve kırsal kesimden gelen tepkilerin ardından tartışmalı 1720 sayılı Tarım Reformu Yasası’nı geri çekmişti. Özellikle yerel halklar, toprakları özel sermayeye açarak ormansızlaşmaya yol açacak yasaya karşı tepki göstermişti.

Hükümet ise Paz’ın istifa etmeyeceğini açıklarken protestoların arkasında ve solcu eski Devlet Başkanı Evo Morales’in bulunduğunu öne sürdü. Morales ise Paz hükümetinin yaşanan krize “günah keçisi” bulmaya çalıştığını belirtirken X’teki paylaşımında gösterilere destek vererek “Yakıt, gıda ve enflasyon gibi yapısal sorunlar çözülmediği sürece halk hareketi durmayacak” ifadelerini kullandı.