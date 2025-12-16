Bolivya’da sel felaketi: 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayıp

Bolivya’da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 20 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yerel basına yaptığı açıklamada, Santa Cruz kentinde sel felaketinin yaşandığını ve Pirai Nehri'nin taştığını söyledi.

Sellerde şu ana kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Troche, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Troche, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kayıplar nedeniyle "büyük" üzüntü duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Hükümet Sarayı’nda Kriz ve Durum Odası kurulduğunu açıkladı.

Paz, selden etkilenen bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

El Nino ve La Nina iklim olaylarının etkilerinin sürdüğünü aktaran Paz, gelecek 3 ila 5 ay boyunca yoğun yağışlar ve ardından kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basına göre, can kaybının artmasından endişe edilirken, sel felaketinin yol açtığı maddi zararın milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.