Bolluk ve şansın 'maliyeti': Yılbaşı çiçeği kokinanın demeti 2 katına çıktı

Halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi her yılbaşı yaklaşırken artıyor.

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, özellikle yeşil yaprakları üzerinde yer alan kırmızı meyvesinin verdiği renkle hemen her yaştan insanın dikkatini çekiyor.

Kokina çiçeği demetinin 300-350 liradan satıldığı bildirildi.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, vatandaşların, kokinanın "evi olmayana ev", "eşi olmayana eş", "parası olmayana para" verdiğine inandığını, yeni yıl öncesi "şans getirir" düşüncesiyle bu çiçeğe talep gösterdiğini söyledi.

Dükkanlarda satışların yaklaşık 1 aydır devam ettiğini belirten Çimen, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük rağbet vardı, bu yıl da ilgi devam ediyor. Yılbaşına kadar ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Ankara'da geçen yıl 150 bin demete yakın kokina çiçeği satıldı. Bu sene de 200-250 bin demet satılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Esnafın "özel gün" düşüncesiyle fiyatlarda fahiş artışa gitmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çimen, "Dükkanlarımızda kokinanın demeti 300 ila 350 lira arasında satılıyor" bilgisini verdi.

"YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN ORKİDE, NERGİS VE KAZABLANKA DA TALEP GÖRÜYOR"

Her çiçekte olduğu gibi yılbaşının simgesi olarak görülen kokinanın da çiçekçi esnafından alınması gerektiğine dikkati çeken Çimen, şöyle devam etti:

"Kokina, su istemez, özel bir bakım gerektirmez. Bu çiçek, genellikle 1 yıl bozulmadan dayanabiliyor. Marketlerde de bu çiçek satılıyor ama biz dükkanlardan alınmasını tavsiye ediyoruz. Marketlerden alınan kokinalarda kararma veya bozulma görülebiliyor. Dükkanlardan alınan çiçekler taze olduğu için uzun süre kalıcılığını koruyor."

Çimen, yeni yıl kutlamaları için kokina dışında da birçok çeşidin tercih edilebildiğini bildirdi.

Orkide, nergis ve kazablanka gibi farklı çiçeklere de talep olduğuna işaret eden Çimen, bunların fiyatlarının da yerli ve ithal oluşlarına göre değişebildiğini sözlerine ekledi.