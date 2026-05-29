Bologna'da Domenico Tedesco sesleri: İmza bugün gelebilir

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını sürdüren Bologna'nın, Domenico Tedesco ismi üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Serie A ekibi, teknik direktörlük görevi için Tedesco ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde, taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ve anlaşma sağlanması durumunda resmi sürecin bugün tamamlanabileceği belirtildi.

KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

40 yaşındaki teknik adamın ismi son dönemde Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle anılırken, Bologna yönetiminin yeni sezon planlamasını Tedesco ile şekillendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında görev yapan Tedesco, sarı-lacivertli ekiple çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Genç teknik adamın geleceğine ilişkin belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesi bekleniyor.

Bologna'nın, görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde teknik direktör sorununu yeni sezon hazırlıkları başlamadan çözmeyi amaçladığı kaydedildi.