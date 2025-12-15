Bolu- Abant, beyaz örtüyle kaplandı

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, eşsiz manzara dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta lapa lapa kar yağarken, Karayolları ekipleri de göl çevresinde kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santime ulaştığı Abant'ta eşsiz manzara oluştu. Milli parkın karla kaplı görüntüsü dron ile görüntülendi. (DHA)