Bolu - Ahşap binanın yıkımında baca işçinin üzerine çöktü: 1 yaralı

BOLU'da, 2 katlı ahşap bir binanın yıkımı sırasında bacanın çökmesi sonucu, işçi Şaban K. (45) hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacağaç Mahallesi, Hacılar Sokak üzerinde meydana geldi. 2 katlı ahşap bir binanın yıkımı sırasında baca kısmı çöktü. Yıkımda çalışan işçi Şaban K. çöken kerpiç bacanın altında kaldı. Yaralı işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Şaban K., olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Şaban K.’nin omzundan hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)