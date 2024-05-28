Bolu-Ankara karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Bolu-Ankara karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsünden alevler yükseldi. Otobüs sürücüsü durumu fark ederek yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Bolu- Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün otobüsü durdurup yolcuları tahliye etmesinin ardından bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece (27 Mayıs) saat 21.00 sıralarında Bolu-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.