Bolu Barosu Başkanı Barut'tan Kartalkaya açıklaması: "Duruşma, saat 22.00 -23.00’e kadar devam edecek"

İlk duruşması devam eden Kartalkaya otel yangını faciası davasına ilişkin açıklama yapan Bolu Başkanı Sinan Barut, ilk tur duruşmanın 15 gün kadar süreceğini belirterek, "Duruşmanın belirttiğimiz gibi her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen duruşma saati, mesai saatinin dışında da saat 22.00 - 23.00’e kadar devam edecek" diye konuştu.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda sürüyor.

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, davanın devam eden ilk duruşmasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

İlk tur duruşmanın 10-15 gün daha süreceğini söyleyen Barut, iddianamenin kabulünden sonra sanıkların ifadeleri ve savunmaların alınmaya başlandığını aktardı.

Türkiye Barolar Birliği ve Bolu Barosu’nun davaya katılma talebinde bulunduğunu ancak mahkeme başkanının bu talebi reddettiğini belirten Barut, ret kararına karşı Bolu Barosu olarak itirazlarını yapacaklarını aktardı.

Barut, "Duruşmanın belirttiğimiz gibi her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen duruşma saati, mesai saatinin dışında da saat 22.00 - 23.00’e kadar devam edecek" diye konuştu.