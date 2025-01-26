Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve imza yetkili itfaiye personeli tutuklandı

Kartalkaya’daki otel yangını soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar savcılıkta tamamlanan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Söz konusu 3 kişi tutuklandı. Böylelikle dosyada tutuklanan kişi sayısı 18'e yükseldi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkta ifadesi alınan emekli mimar Ali B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Yanan otelin sahibi olan Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Otel'inin Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.