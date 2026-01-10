Bolu Belediye Başkanı kim ve Bolu hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart seçimlerinin merak edilen illerden biri olan Bolu'da seçimleri kim kazandı? Bolu Belediye Başkanı kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Bolu hangi partide? Tüm detaylar şöyle:

BOLU BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1973 yılında Bolu’da dünyaya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2011 yılından itibaren dört dönem üst üste (24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde) Bolu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. 5 Nisan 2019 tarihinden günümüze Bolu Blediye Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

31 MART 2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024'te Bolu'da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı TAnju Özcan, oyların yüzde 52,89'unu alarak belediye başkanı seçildi. CHP'li ÖZcan'ı yüzde 28,83 oyla AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ve yüzde 12,13 oyla MHP'nin adayı İlhan durak takip etti.