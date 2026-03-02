Giriş / Abone Ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Güncel
  • 02.03.2026 10:26
  • Giriş: 02.03.2026 10:26
  • Güncelleme: 02.03.2026 10:36
Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

