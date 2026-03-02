Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adliyeye sevk edildi
Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.