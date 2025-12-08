Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Umre yolcusu: Belediye önünde dualı uğurlama

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından, belediye önünde düzenlenen törenle, dualarla Umre’ye uğurlandı.

Sığınmacılara yönelik uygulamalarıyla hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan dava açılan ve davanın sonunda 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurtdışına çıkış yasağı verilen Tanju Özcan, ertelediği Umre ziyaretini yasağın kaldırılmasının ardından gerçekleştirmek için adım attı.

Yasak geldiğinde "Umre’ye gidecektim ama yasak konuldu” diyen ve yasağın kaldırılmasıyla ziyareti gerçekleştirmeye karar veren Özcan için belediye önünde tören düzenlendi. Burada toplanan vatandaşlar Umre’ye uğurlamak için geldikleri Özcan’la tokalaşarak bol bol fotoğraf çektiler.

Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Özcan, “Bolumuz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum tekrar. Ben sizler için hayır duası edeceğim. Rabbim kabul etsin inşallah. İnşallah. Sizler de bize hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Varsa benim de bütün haklarım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bolu'nun daha güzel olması için Rabbime çok dua edeceğim” dedi.

Başkan Özcan, okunan duaların ardından Umre’ye uğurlandı. Başkan Özcan, belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız ile birlikte bir hafta Umre ziyareti gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararların ardından hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında, Özcan’a yurtdışına çıkış yasağı kondu. Yasak kasım ayında kaldırılmıştı.