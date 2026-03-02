Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklama kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi-ANKA
Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Özcan ve 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlanmış ve bugün savcılıkta ifade veren Tanju Özcan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında cumartesi günü gözaltına alınmıştı.