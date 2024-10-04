Bolu Belediyesi, 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral’ın heykelini diktirdi

Bolu Belediyesi, milli maçta 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'ın heykelini yeni yapılan kavşağa diktirdi.

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti.

Mücadelede iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası 'bozkurt' işareti ile tribünleri selamladı.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıkladı.

Merih Demiral heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa dikildi. Heykel, törenle açıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz? Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP’lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk’taki, Bulgaristan’daki Türklerde, İran Türkleri’nde, Azerbaycan Türkleri’nde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu" dedi.

"BİZ GERÇEK TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ"

Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz. Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır. Tekrar ediyorum, bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum. Dolayısıyla biz sözde milliyetçi değil, özde milliyetçiyiz. Grup toplantılarında atık tutan, herkese hain diyen, vatan haini diyen ama hiçbir icraat yapmayan insanlar değiliz. Verdiğimiz sözümüzü tuttuk aslanlar gibi."