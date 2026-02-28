Bolu Belediyesi'nde 'irtikap' iddiası: Tanju Özcan dahil 13 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye birim müdürlerinin de olduğu bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Özcan’ın evinde arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Tanju Özcan - Başkan





Süleyman Can - Başkan Yardımcısı





Naim Ayhan





Ali Sarıyıldız





Mehmet Ağan





Buse Özkan





Hakan Yılmaz





Ergün Temel





Tahsin Arslan





Sinan Pekcan





Yasin Bargaç





Cahit Görüş





Hüseyin Ekrem Serin

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tanju Özcan, X hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Jandarma tarafından gözaltına alındım. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026

Özcan ilk paylaşımında, ''Jandarma tarafından gözaltına alındım'' ifadelerini kullanırken bir sonraki paylaşımında ise ''Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR! '' dedi.