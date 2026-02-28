Bolu Belediyesi'nde 'irtikap' iddiası: Tanju Özcan dahil 13 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından “irtikap” iddiasıyla gözaltına alındı. Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Soruşturma kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı.
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye birim müdürlerinin de olduğu bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Özcan’ın evinde arama yapıldı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
- Tanju Özcan - Başkan
- Süleyman Can - Başkan Yardımcısı
- Naim Ayhan
- Ali Sarıyıldız
- Mehmet Ağan
- Buse Özkan
- Hakan Yılmaz
- Ergün Temel
- Tahsin Arslan
- Sinan Pekcan
- Yasin Bargaç
- Cahit Görüş
- Hüseyin Ekrem Serin
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Tanju Özcan, X hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Jandarma tarafından gözaltına alındım.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026
Özcan ilk paylaşımında, ''Jandarma tarafından gözaltına alındım'' ifadelerini kullanırken bir sonraki paylaşımında ise ''Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR! '' dedi.
Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026