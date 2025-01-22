Bolu Belediyesi'nden 'belge' açıklaması: Ruhsatlandırılmış alan, yangının başladığı yer değil

Bolu Belediyesi yetkilileri, yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’de açılmak istenen 70 metrekarelik restoran için belediyenin verdiği belgeyle ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Belediye yetkilileri, belediye tarafından ruhsatlandırılan kafenin yangının başladığı nokta olmadığını belirtti.

“Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde otelde açılmak istenen ve belediye tarafından izin verilen kafenin yangının başladığı nokta olmadığı”nı ifade etti.

Bolu Belediyesi yetkilileri, ANKA Haber Ajansı’na; Grand Kartal Otel'de Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonum Şirketi tarafından açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için Bolu Belediyesi’ne ait 2 Ocak 2025 tarihli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne göre uygundur" ifadelerinin yer aldığı belgeyle ilgili açıklama yaptı.

Belediye yetkilisi, "Yangının ilk çıkış noktası, otelin ana yemekhanesi. Ruhsat verilen yer ana mutfak değil. Pistlere hizmet eden 70 metrekare büyüklüğünde bir kafeterya. Bunlardan otelin etrafın çokça var. Bu ruhsat verilen söz konusu yer, yangının çıktığı nokta değil. Yangının bu ruhsatlandırılmış nokta ile ilgisi yok" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan ve "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" denilen 2 Ocak tarihli belgede, şu ifadeler yer almıştı:

"9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."