Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyesi tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.

Savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 kişi, "nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız da iddialara ilişkin soruşturma kapsamında yeninden tutuklandı.