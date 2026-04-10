Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı ve Meclis Üyesi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi’ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.

Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.

