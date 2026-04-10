Bolu Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 2 kişi adliyede

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürülen iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.